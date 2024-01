Freie Fahrt für Amerikas führende Motorsportserie: Die NASCAR Cup Series 2024 live ab Montag 01:00 Uhr auf SPORT1+

SPORT1+ zeigt alle 38 Rennen der NASCAR Cup Series 2024 live oder relive mit Originalkommentar

Das Eröffnungsrennen der Saison, Busch Clash, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. Februar, live ab 01:00 Uhr

Ismaning, 30. Januar 2024 – Amerikas führende Motorsportserie startet im Februar in die neue Saison und der Pay-TV-Sender SPORT1+ ist mittendrin. Ein Großteil der Läufe ist live auf SPORT1+ zu sehen, zudem wird auch MOTORVISION.TV wieder ausgewählte Rennen im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung live abbilden. SPORT1+ überträgt alle 36 Meisterschaftsläufe sowie das Einladungsrennen zum Auftakt und das All-Star-Race live oder relive mit US-amerikanischem Originalkommentar. Heißmacher für die Saison ist traditionell der Busch Clash, das Eröffnungsrennen, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. Februar, live ab 01:00 Uhr auf SPORT1+. Das erste Punkterennen der Saison „Daytona 500″ auf dem legendären Daytona International Speedway folgt am Sonntag, 18. Februar, ab 20:30 Uhr live auf SPORT1+. Auch das nächste Rennen „Ambetter Health“ am Sonntag, 25. Februar, überträgt SPORT1+ live ab 20:30 Uhr.

Ryan Blaney träumt von Titelverteidigung – Prominenter Neuzugang

Wer steht in diesem Jahr am Ende der NASCAR-Saison ganz oben? Ryan Blaney (Team Penske), der im Vorjahr zum ersten Mal die Series für sich entschied, geht als Titelverteidiger an den Start. Einer der härtesten Mitbewerber um den Titel dürfte Joey Logano sein, der ebenfalls für Penske fährt und sich 2022 als NASCAR-Champion feiern lassen durfte. Logano geht bereits in seine 16. Saison. Zu den Konkurrenten von Blaney und Logano gehört auch Zane Smith, amtierender Champion in der Craftsman Truck Series. In diesem Jahr fährt Zane Smith zunächst für Spire Motorsports, mit dem Ziel in der kommenden Saison für Trackhouse Racing zu starten.

Begeisternder US-Motorsport im Oval

Die NASCAR Cup Series ist die Königsklasse der drei landesweiten Ligen der NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing; gegründet 1949). Gefahren wird hauptsächlich auf US-amerikanischen Ovalkursen, aber auch auf den Straßenkursen von Watkins Glen und Sonoma. NASCAR gehört zu den temporeichsten Rennserien der Welt, mit bis zu 310 Stundenkilometern sind die Piloten in ihren Fahrzeugen unterwegs. Auch deutsche Fahrer haben sich in der Vergangenheit bereits auf die Strecken gewagt.

Die Sendezeiten der Nascar Cup Series im Februar auf SPORT1+ in der Übersicht:

Montag, 5. Februar (Nacht von So. auf Mo.), 01:00 Uhr live

NASCAR Cup Series

Busch Clash, Daytona, 126 miles

Sonntag, 18. Februar, 20:30 Uhr live

NASCAR Cup Series

Daytona 500, Daytona, 500 miles

Sonntag, 25. Februar, 20:30 Uhr live

NASCAR Cup Series

Ambetter Health, Atlanta, 400 miles

So können Sport-Fans SPORT1+ empfangen

