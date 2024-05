Saison-Abschluss der Frauen-Bundesliga mit positivem Fazit nach Einführung des Montagsspiels: 230.000 Zuschauer in der Spitze sehen VfL Wolfsburg gegen SGS Essen live auf SPORT1 – mit Scheckübergabe der Bewegung #FrauenFuerFussball

Ismaning, 21. Mai 2024 – Würdiger Abschluss für die erste Saison der Frauen-Bundesliga auf SPORT1: den 6:0-Sieg des Vizemeisters und Pokalsiegers VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen zeigt SPORT1 am Pfingstmontag mit einstündigem Vorlauf im Free-TV. Die Liveübertragung verfolgten 230.000 Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze und 140.000 Zuschauer:innen (Z3+) im Schnitt. SPORT1 war #mittendrin mit ausführlichem Vorlauf aus der Wolfsburger Sportsbar B‘moovd und dem ausverkauften AOK Stadion. Im Rahmen dessen fand auch die offizielle Scheckübergabe der SPORT1 Bewegung #FrauenFuerFussball statt. Dabei erhielten vier Initiativen, die sich für Gleichberechtigung im Sport und die Stärkung des Mädchen- und Frauenfußballs einsetzen, jeweils 17.250 Euro.

Das Montagabendspiel der Frauen-Bundesliga konnte gleich in der ersten Saison auf Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform SPORT1 bei allen Fans punkten: Die Durchschnitts-Reichweite nach dem finalen Spieltag beläuft sich auf insgesamt 180.000 Zuschauer:innen (Z3+) im Schnitt. Das Spiel zwischen den Meisterinnen des FC Bayern München und dem 1. FC Köln Anfang Oktober lockte mit 320.000 Zuschauer:innen (Z3+) im Schnitt die meisten Fans vor die Fernsehbildschirme. In der Spitze verfolgten sogar 430.000 Zuschauer:innen (Z3+) die Begegnung. Die fachkundigen Analysen lieferte über die gesamte Saison hinweg das SPORT1 On-Air-Team mit Moderatorin Lili Engels , Kommentatorin Christina Rann und bekannten Expert:innen in wechselnder Besetzung, unter ihnen Maik Franz, Imke Wübbenhorst, Navina Omilade, Lena Gößling , Melanie Behringer und Carolin Simon .