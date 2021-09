ELF: Frankfurt schlägt Köln und steht im Finale

Am Sonntag (14.45 Uhr/ProSiebenMaxx) spielen Nord-Spitzenreiter Hamburg Sea Devils und die Panthers Breslau aus Polen den zweiten Finalteilnehmer aus. In die Premierensaison der ELF waren sechs deutsche Mannschaften, Breslau und die Barcelona Dragons aus Spanien gestartet. Das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.