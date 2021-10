Koc Rams Istanbul als zwölftes Team dabei

Die European League of Football (ELF) wächst weiter und begrüßt bereits ihr zwölftes Team. Wie die Liga am Freitag mitteilte, unterzeichneten die Koc Rams Istanbul einen Franchise-Vertrag und sind ab der Saison 2022 am Start. Damit umfasst die ELF in ihrer zweiten Saison nach derzeitigem Stand Teams aus fünf Nationen - es könnten aber noch mehr werden.