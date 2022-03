Basketball-Olympiasiegerin Griner bei Einreise nach Russland festgenommen

US-Basketballstar Brittney Griner ist mitten in der Ukraine-Krise am Moskauer Flughafen festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck angeblich Vape-Kartuschen mit Cannabisöl gefunden wurden. Die russische Zollbehörde nannte in einer Mitteilung keinen Namen, ein ebenfalls veröffentlichtes Video zeigt allerdings, wie Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle das Gepäck einer Frau durchsuchen, die Griner zu sein scheint.