WNBA-Draft: Nyara Sabally will ihrer Schwester folgen

Sie wolle ihren "lebenslangen Traum" nun verfolgen, schrieb die 22-Jährige in den Sozialen Netzwerken. Es sei eine Ehre, für die Ducks gespielt zu haben, nun peilt sie den nächsten Schritt an. Die Flügel- und Centerspielerin hatte ihr Team in dieser Saison in den Bereichen Scoring, Rebounds und Blocks angeführt.