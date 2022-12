Griner setzt ihre Karriere in Phoenix fort

Es ging in die IK-2-Strafkolonie in Javas, 500 Kilometer und acht Autostunden von der Hauptstadt entfernt. In der vergangenen Woche war die Sportlerin in einem spektakulären Gefangenen-Austausch frei gekommen. Griner war gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But, als „Händler des Todes“ bekannt, eingetauscht worden.