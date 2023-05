US-Sport: Brady jubelt über NCAA-Ehrung

Der Name Brady verpflichtet!

Seine Nichte Maya Brady scheint ihrem berühmten Onkel nun aber nacheifern zu wollen - im Softball. Die Kalifornierin wurde in der Pac-12 Conference mit dem Batting Title als beste Schlagfrau ausgezeichnet. Allerdings war der Name auch eine Bürde auf ihrem Weg zum Erfolg. „Ich wurde definitiv von vielen Medien und dem, was die Leute über mich sagten, eingeholt. Irgendwann in der Saison war ich so fertig, dass ich fast meine eigenen Ansprüche aufgeben wollte“, wird sie von Essentially Sports zitiert.

Die als Shortstop eingesetzte Brady kam für die UCLA Bruins in der vergangenen Saison auf einen Schlagdurchschnitt von .456 und holte damit als 16. Bruins-Spielerin den Titel.

Zudem gelangen ihr in der abgelaufenen Saison 16 Homeruns, 55 RBI‘s (Run Batted In‘s) und 59 Runs. Damit steht in all diesen Rubriken ein Karrierebestwert zu Buche.

Berühmte Verwandtschaft als Erfolgsgarant

Damit ist Maya Brady maßgeblich am Einzug der Bruins in das Pac-12 Conference Softball Tournament 2023 beteiligt. Das Event, das vom 10. bis zum 13. Mai stattfindet, wird zum ersten Mal seit 1978 von der Pac-12 Conference veranstaltet. Das Siegerteam ist für das NCAA Division I-Softballturnier 2023 qualifiziert.

Das sportliche Talent hat Brady jedoch nicht nur von ihrem Onkel geerbt. Mayas Mutter Maureen, Tom Bradys Schwester, war ebenfalls im Softball aktiv und wurde 1994 als Pitcherin der Fresno State Bulldogs zur All-American gewählt.

„Sie (Maureen Brady, Anm. d. Red.) hat mir die Liebe zum Spiel vererbt. Als ich klein war, hat sie immer meine Teams trainiert. Sie ist einfach immer da und zeigt mir, dass die Liebe zum Spiel immer noch da ist“, erklärte Maya Brady die Bedeutung ihrer Mutter für ihren Erfolg.