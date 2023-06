WNBA: Satou Sabally startet im Allstar-Game

Satou Sabally hat es durch ihre starken Leistungen in der Basketball-Profiliga WNBA erstmals in die Startaufstellung beim Allstar-Game geschafft. Die Berlinerin ist am 15. Juli in Las Vegas zum zweiten Mal nach 2021 beim Showspiel dabei.

Satou Sabally verzichtete auf einen Einsatz im Nationalteam bei der erfolgreich verlaufenen EM, da sie in Dallas im letzten Vertragsjahr ist und sich für ein neues Engagement empfehlen will.

WNBA: Neben Sabally auch Brittney Griner bei Allstar-Game.

Auch US-Starspielerin Brittney Griner, die nach ihrer langen Haft in Russland wieder für Phoenix Mercury in der WNBA aufläuft, wurde in die Starting Five gewählt. Kapitäninnen sind A‘ja Wilson (Las Vegas Aces) und Breanna Stewart (New York Liberty).