Schwere Vorwürfe gegen WNBA-Champion Williams

Die Las Vegas Aces, Champion der amerikanischen Frauen-Basketball-Profiliga WNBA, haben Spielerin Riquna Williams nach einer Festnahme wegen häuslicher Gewalt von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen. Die 33-Jährige soll Anfang der Woche in den eigenen vier Wänden auf ihre Ehefrau losgegangen sein.

"Als Organisation verurteilen wir häusliche Gewalt in jeder Form", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Williams, die im Vorjahr mit den Aces den Titel holte, war am Dienstag festgenommen worden.