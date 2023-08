WNBA: Sabally glänzt mit Punktrekord

Satou Sabally ist in der Basketball-Profiliga WNBA ein persönlicher Punkterekord gelungen. Die deutsche Nationalspielerin erzielte beim 91:81 ihrer Dallas Wings über Connecticut Sun 28 Zähler, so viele wie nie zuvor in ihrer WNBA-Karriere. Zudem überzeugte die 25-Jährige mit acht Rebounds und fünf Steals, der TV-Sender ESPN kürte sie daraufhin zur Kandidatin für die Wahl zur wichtigsten Spielerin der Liga („MVP“).