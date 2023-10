Liberty im WNBA-Finale - kein Einsatz für Sabally

Las Vegas hatte die Dallas Wings um Saballys älter Schwester Satou im anderen Halbfinale mit 3:0 ausgeschaltet. Zuvor war die 25-Jährige als Spielerin mit dem größten Leistungssprung (Most Improved Player) in der Liga ausgezeichnet worden.

Las Vegas um Starspielerin A‘ja Wilson hat als bestes Hauptrundenteam (34:6) Heimvorteil in der Best-of-five-Serie. Die ersten beiden Duelle finden in der Spielermetropole statt. New York (32:8) war als zweitbeste Mannschaft in die Play-offs gegangen.