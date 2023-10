WNBA-Finale: Liberty und Sabally verlieren auch Spiel zwei

Der Traum der deutschen Nationalspielerin Nyara Sabally vom Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA droht zu platzen. Mit New York Liberty verlor die Berlinerin auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie gegen die Las Vegas Aces mit 76:104, schon am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) kann der K.o. besiegelt sein. Noch nie ist es einem Team in der WNBA bislang gelungen, eine Finalserie nach 0:2-Rückstand noch zu gewinnen.