March Madness: Tristan da Silva überzeugt und scheidet aus

Mit Basketball-Talent Tristan da Silva ist der einzige deutsche Spieler bei der US-College-Meisterschaft ausgeschieden. In der zweiten Runde von „March Madness“ verlor der 22-Jährige mit den an Nummer zehn gesetzten Colorado Buffaloes gegen die favorisierten Marquette Golden Eagles (Nr. 2) knapp mit 77:81. Da Silva erzielte - wie bereits in der ersten Runde beim 102:100-Sieg gegen die Florida Gators - 17 Punkte und war der zweitbeste Scorer seines Teams.