Basketball-Wunderkind verpasst ersten Titel

Das US-Basketballwunderkind Caitlin Clark hat seinen ersten nationalen Titel verpasst. Im Finale der College-Meisterschaft in Cleveland unterlag die 22-Jährige mit ihrem Team von der University of Iowa gegen South Carolina 75:87. Clark kam auf 30 Punkten sowie acht Rebounds und fünf Assists. South Carolina blieb durch den Endspielerfolg in der gesamten Saison ungeschlagen.