Toronto 14. Standort: WNBA expandiert nach Kanada

Die Frauen-Basketball-Profiliga WNBA expandiert weiter und bekommt 2026 ihren ersten kanadischen Standort. In Toronto wird die 14. Franchise entstehen, das gab die WNBA am Donnerstag bekannt. Zuletzt hatte es bereits Medienberichte über die bevorstehende Erweiterung gegeben.

Eigentümer und Betreiber wird Kilmer Sports Ventures. Das Team wird seine Heimspiele im Coca-Cola Coliseum am Exhibition Place in der Innenstadt austragen. Es soll auch Spiele in der Scotiabank Arena, Heimstätte der Toronto Raptors (NBA/Basketball) und Toronto Maple Leafs (NHL/Eishockey), geben. "Ein WNBA-Team nach Toronto zu holen, stellt einen wichtigen Meilenstein für unsere Liga dar, da wir sowohl im Inland als auch außerhalb der Vereinigten Staaten weiter expandieren", sagte WNBA-Commissioner Cathy Engelbert.

In diesem Jahr spielen zwölf Teams in der WNBA, Nummer 13 sind die Golden State Valkyries, die 2025 ihre erste Saison absolvieren. Seit der Gründung im Jahr 1996 hat es nur amerikanische Mannschaften gegeben - durch die Expansion nach Kanada betritt die WNBA Neuland. Derzeit spielen drei Deutsche in der Liga. Satou Sabally (Dallas Wings), ihre jüngere Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich (beide New York Liberty).