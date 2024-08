WNBA: Sieg für Sabally und Fiebich

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich sind mit einem deutlichen Erfolg in den Liga-Alltag der WNBA zurückgekehrt. In der ersten Begegnung nach den Olympischen Spielen in Paris setzten sich die beiden Deutschen mit New York Liberty 103:68 bei den Los Angeles Sparks durch. Sabally erzielte sechs Punkte, Fiebich kam auf vier Zähler.