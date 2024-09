WNBA: Niederlagen für Sabally-Schwestern und Fiebich

Die Sabally-Schwestern Satou und Nyara haben trotz starker persönlicher Leistungen mit ihren Teams zum Abschluss der Hauptrunde in der US-Basketball-Profiliga WNBA Niederlagen kassiert. Die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally kam für die Dallas Wings als beste Punktesammlerin auf 25 Zähler, konnte aber das 84:98 gegen die Las Vegas Aces nicht verhindern. Ihre jüngere Schwester Nyara stellte mit 14 Punkten ihren Karrierebestwert ein, dennoch gab es mit New York Liberty ein 67:78 gegen Atlanta Dream.

Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich steuerte für New York in elf Minuten Spielzeit drei Zähler bei. Das deutsche Duo hatte mit seinem Team bereits zuvor Platz eins in der Regular Season sicher, damit besitzt Vize-Meister New York Heimrecht in den entscheidenden Partien der Play-offs. Los geht es am Sonntag mit der im Modus Best-of-three ausgetragenen Viertelfinalserie mit einem Heimspiel erneut gegen Atlanta Dream, das die Hauptrunde auf Rang acht beendete.