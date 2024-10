Irrer Krimi um deutsches Duo spitzt sich zu!

SID 19.10.2024 • 08:09 Uhr Die Entscheidung um den WNBA-Titel fällt erst im letzten Spiel der Finals. Zwei deutsche Basketball-Nationalspielerinnen müssen mit ansehen, wie ihr Traum in den allerletzten Sekunden des Spiels vorerst platzt.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben im Finale um die Meisterschaft der WNBA den ersten Matchball vergeben. Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen verloren mit New York Liberty das vierte Spiel der Best-of-Five-Serie bei Minnesota Lynx 80:82 (45:46). Mit 2:2 gehen die beiden Teams nun ins fünfte und letzte Duell in New York.

Auch eine starke Leistung von Liga-Neuling Fiebich, die mit 19 Punkten hinter Jonquel Jones (21) zweitbeste Werferin ihres Teams war und zusätzlich fünf Assists beisteuerte, reichte in einer durchgehend engen Partie mit 14 Führungswechseln nicht, um den Matchball zum ersten zu verwandeln. Sabally kam von der Bank auf vier Zähler und fünf Rebounds.

Entscheidende Punkte fallen zwei Sekunden vor Schluss

Zwei Sekunden vor Schluss traf Minnesotas Bridget Carleton die entscheidenden zwei Freiwürfe, auf der Gegenseite landete der finale Dreierversuch von New Yorks Sabrina Ionescu, die in Spiel drei noch in letzter Sekunde für den Sieg gesorgt hatte, nur am Brett.

„Wir fahren zurück nach New York und werden es schaffen“, kündigte New Yorks Breanna Stewart nach dem vergebenen Matchball in Minnesota selbstbewusst an.

