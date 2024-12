Erstes kanadisches WNBA-Team heißt Toronto Tempo

Das erste kanadische Team in der Geschichte der WNBA geht 2026 unter dem Namen Toronto Tempo an den Start.

Das erste kanadische Team in der Geschichte der Frauen-Basketball-Profiliga WNBA geht 2026 unter dem Namen Toronto Tempo an den Start. Das gab die Franchise am Donnerstag bekannt. Im Mai hatte die WNBA mitgeteilt, dass Toronto als 14. Standort aufgenommen wird.

Der Name sei „vom Rhythmus unserer Stadt, unseres Landes und des Basketballspiels inspiriert“, hieß es in der Mitteilung. „Tempo ist Geschwindigkeit. Es ist ein Herzschlag. Und das ist es, was man fühlt, wenn man die Straßen dieser Stadt betritt.“ Mehr als 10.000 Personen hatten an der Kampagne „Name Your Team“ teilgenommen und Ideen eingebracht.