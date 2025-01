"Niemals": Fiebich lehnt Nowitzki-Vergleich ab

SID 24.01.2025 • 06:23 Uhr Die Basketballerin spielt statt in den USA aktuell in Spanien - und will im Sommer mit der Nationalmannschaft eine EM-Medaille holen.

Nationalspielerin Leonie Fiebich will sich unter keinen Umständen auf eine Stufe mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki stellen. Sie wolle "niemals" mit dem langjährigen Superstar der Dallas Mavericks verglichen werden, sagte die Flügelspielerin, die sich 2024 in der US-Profiliga WNBA mit New York Liberty zum Champion gekrönt hatte, dem Landsberger Tagblatt: "Da kann ich nur verlieren."

{ "placeholderType": "MREC" }

Statt sich in den USA auf die neue Saison vorzubereiten, spielt Fiebich aktuell bei Valencia Basket in der spanischen Liga. Dort habe sie "einen Top-Verein auf europäischer Ebene gefunden, mit professionellen Strukturen". Erstmal wolle die Landsbergerin nun "die Saison gut zu Ende bringen. Und dann ist für mich die Nationalmannschaft im Fokus." Denn bei der Europameisterschaft (18. bis 29. Juni) findet die Vorrunde in Hamburg statt. "Da wollen wir gerne eine Medaille als Team holen", sagte die Olympia-Teilnehmerin von Paris.

"Was dann mit der WNBA passiert, weiß ich noch nicht so genau", erklärte Fiebich. Die neue Saison beginnt am 16. Mai. "Ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwie kombinieren und trotzdem in New York spielen kann", sagte die Nationalspielerin.