WNBA: Sabally und Phoenix gleichen Halbfinalserie aus

In einem Verlängerungskrimi der WNBA dreht das Team von Satou Sabally einen 20-Punkte-Rückstand. Die Deutsche selbst überragt als Topscorerin.

Angeführt von Deutschlands Basketball-Star Satou Sabally hat Phoenix Mercury im Kampf um das Finalticket in der WNBA eindrucksvoll zurückgeschlagen.

Das Team der Berlinerin drehte im zweiten Halbfinalspiel bei Favorit Minnesota Lynx einen 20-Punkte-Rückstand und gewann letztlich mit 89:83 nach Verlängerung. Sabally war mit 24 Punkten und neun Rebounds beste Werferin ihrer Mannschaft.

„Wir haben Vertrauen in uns, haben uns die ganze Saison über durchgekämpft. Du darfst in einem Basketball-Spiel nicht aufgeben, wenn du zurückliegst“, sagte Sabally.