WNBA: Sabally verliert mit Phoenix erstes Halbfinale

Satou Sabally hat mit Außenseiter Phoenix Mercury das erste Play-off-Halbfinale in der Profiliga WNBA verloren. Erneut trifft die Berlinerin von der Dreierlinie nicht.

Nach erneut größten Schwierigkeiten an der Dreierlinie hat der deutsche Basketballstar Satou Sabally mit Außenseiter Phoenix Mercury das erste Play-off-Halbfinale in der Profiliga WNBA verloren. Bei Hauptrundensieger Minnesota Lynx unterlag das Team aus Arizona am Sonntag zum Start in die Best-of-five-Serie mit 69:82, Spiel zwei findet in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls in Minneapolis statt.

Sabally (27) setzte all ihre fünf Dreierversuche daneben und kam am Ende auf zehn Punkte. Nur drei ihrer insgesamt elf Würfe aus dem Feld waren erfolgreich. Im ersten Viertelfinale gegen New York Liberty um ihre Schwester Nyara und Leonie Fiebich - beide Nationalmannschaftskolleginnen - hatte die Berlinerin an einem schwachen Abend einen von zehn Dreiern verwandelt und zwei von 17 Würfen getroffen.