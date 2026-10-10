WNBA: Fiebich und New York scheitern im Halbfinale

Das Team verliert auch Spiel drei gegen Atlanta, erneut ist es knapp.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit New York Liberty den Sprung in die Finalserie der WNBA verpasst. Die 26-Jährige und ihr Team verloren in der Nacht auf Samstag auch das dritte Spiel gegen Atlanta Dream mit 83:85, es war New Yorks erstes Heimspiel der Halbfinalserie. Diese entschied Atlanta mit 3:0 für sich, das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia steht damit erstmals seit 2013 im Finale. Dort trifft Atlanta ab dem 17. Oktober auf die Golden State Valkyries, die Titelverteidiger Las Vegas Aces ebenfalls mit 3:0 Siegen bezwangen.

Fiebich stand erneut in der Startformation, kam in fast 37 Minuten Spielzeit aber nur auf 8 Punkte. Erfolgreichste Werferinnen für den Champion von 2024 waren Breanna Stewart und Jonquel Jones mit jeweils 26 Punkten, Angel Reese führte Atlanta mit 22 Punkten und 9 Rebounds zum Auswärtssieg.

„Ich habe einen leichten Korbleger zum Ausgleich verpasst, das ist wirklich ärgerlich“, sagte New Yorks Starspielerin Stewart mit Blick auf eine Szene neun Sekunden vor Schluss: „Atlanta ist ein hartes Team. Man muss ihnen jede Menge Anerkennung zollen, weil sie es uns an jedem einzelnen Abend schwer gemacht haben.“ Für Liberty sei es vor allem „eine verpasste Chance. Es ist wirklich schwer, in die Finals zu kommen, und es ist wirklich schwer, eine WNBA-Meisterschaft zu gewinnen.“