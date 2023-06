ELF: Football-Standort Leipzig vor dem Aus

Die Leipzig Kings müssen den Spielbetrieb in der European League of Football (ELF) „sehr wahrscheinlich“ einstellen. Das gaben die Eigentümer am Dienstag bekannt. Grund sei eine „kontinuierliche, wirtschaftlich angespannte Situation“ der Franchise. Die Verantwortlichen arbeiten allerdings nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ an einer Lösung, um die laufende Spielzeit beenden zu können.

Die Liga reagierte kämpferisch. „Die European League of Football arbeitet im Dialog mit den Verantwortlichen in Leipzig und an der Seite von Partnern daran, den Spielbetrieb nicht nur kurzfristig zu sichern“, hieß es in einer Mitteilung: „Wir glauben weiterhin fest an den Standort Leipzig“. Der Zuschauerschnitt der Kings lag in den vergangenen Spielzeiten bei 2072 (2021) und 2600 (2022).