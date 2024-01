Hamburg Sea Devils: Nach Bremen nun Hannover

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) bespielen in der neuen Saison gleich drei große Fußballarenen im Norden. Neben Auftritten im Hamburger Volksparkstadion und Bremer Weserstadion wird die Franchise auch zwei Partien in der Heinz von Heiden Arena in Hannover bestreiten. Das gab die ELF am Donnerstag bekannt.