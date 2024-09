Football: Kopenhagen im neuen Jahr 18. ELF-Standort

Die European League of Football (ELF) expandiert nach Skandinavien. Kopenhagen ist in der nächsten Saison als 18. Standort dabei, das Team aus der dänischen Hauptstadt wird Nordic Storm heißen. Das gab die ELF vor ihrem diesjährigen Finale am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben) zwischen den Vienna Vikings und Titelverteidiger Rhein Fire in Gelsenkirchen bekannt.