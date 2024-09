Football: Rhein Fire kooperiert mit Seattle Seahawks

Rhein Fire, Champion der European League of Football (ELF), geht eine Kooperation mit den Seattle Seahawks aus der US-Profiliga NFL ein. Das gab die Franchise kurz vor dem diesjährigen Finale gegen die Vienna Vikings am Sonntag in Gelsenkirchen (15.30 Uhr/ProSieben) bekannt. Das Team aus Düsseldorf ist das erste, das mit einem NFL-Klub zusammenarbeitet.