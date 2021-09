GFL: NewYorker Lions empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns im Kracher-Duell

Die Unicorns waren während der Saison im Grunde nie wirklich in Gefahr geraten. Wenn sie phasenweise manchmal etwas wackelten, dann lag es in der Regel an verletzungsbedingten Ausfällen. Für den Samstag gibt es nun keine Ausfälle zu beklagen. Zum ersten Mal in diesem Jahr wird man auf den vollständigen Kader setzen können. Das Traditionsduell des deutschen Footballs der letzten zehn Jahre sollte also wieder ein echter Knaller werden können.