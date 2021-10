MLB: Titelverteidiger LA Dodgers im Playoff-Viertelfinale

Die Los Angeles Dodgers haben ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Major League Baseball (MLB) am Leben gehalten. Im Wildcard-Game der National League (NL) setzte sich der Meister aus Kalifornien am Mittwoch (Ortszeit) mit 3:1 gegen die St. Louis Cardinals durch und bekommt es im Viertelfinale der Playoffs nun mit den San Francisco Giants zu tun.