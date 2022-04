MLB: Sport1 zeigt Keplers Auftaktspiel

Der Auftakt von Max Kepler mit den Minnesota Twins in die neue Saison der Major League Baseball (MLB) wird auf Sport1 übertragen. Der TV-Sender zeigt die komplette Partie des deutschen MLB-Stars gegen die Seattle Mariners am Donnerstag ab 22.05 Uhr im Livestream, ab 23.30 Uhr steigt Sport1 auch im Free-TV in die Übertragung des restlichen Spiels ein.