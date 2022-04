Volltreffer am Biertag: Seth Beer sorgt mit Homerun für Sieg

Am Donnerstag (Ortszeit) riefen die Fans der Diamondbacks immer wieder laut den Nachnamen des Matchwinners, als dieser nach seinem Volltreffer die Bases ablief. „Es war ein surreales Gefühl“, sagte Beer. Er fühle sich „immer noch wie in einem Traum. Es ist schwer in Worte zu fassen.“ In den USA wird jedes Jahr am 7. April der Nationale Biertag gefeiert.