Baseball: Yankees erzwingen Entscheidungsspiel

Die New York Yankees haben ihren Traum vom 28. Titel in der Major League Baseball (MLB) am Leben gehalten. Der Rekordmeister glich im Play-off-Viertelfinale durch ein 4:2 bei den Cleveland Guardians zum 2:2 aus und erzwang das Entscheidungsspiel. Die Best-of-five-Serie endet am Montag (Ortszeit) in New York.