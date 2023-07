MLB: Toronto Blue Jays - Los Angeles Angels - LIVE im Free-TV, Stream und auf SPORT1+

Als „Home of Baseball“ im deutschsprachigen Raum ist SPORT1 auch in dieser Spielzeit wieder mittendrin und begleitet die MLB, die beste Liga der Welt mit zahlreichen Liveübertragungen auf seinen Plattformen.

MLB LIVE im Free-TV

Neue Regeln sorgen für schnelleres Spiel und mehr Action

In dieser Saison gibt es einige neue Regeln wie die „pitch clock“, die das Spiel schneller und damit attraktiver gestalten sollen. SPORT1 -Experte Matthias Ondracek, der auch das erste Livespiel der neuen Saison am Mikrofon begleiten wird, ist auf die Änderungen gespannt.

Im Free-TV und bei SPORT1+ und SPORT1 Extra: So seht ihr die MLB

Insgesamt können sich die Fans auf 15 Livespiele in der Regular Season im Free-TV freuen, hinzu kommen zwei Partien der World Series sowie das Home Run Derby am 10. Juli und das All-Star Game am 11. Juli im T-Mobile Park in Seattle als weitere Saisonhighlights.