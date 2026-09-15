Zwischenstation zum Hattrick? Dodgers in den Playoffs

Der World-Series-Champion egalisiert beim Sieg über die Cincinnati Reds einen Rekord der Atlanta Braves.

Auf dem Weg zum angepeilten dritten World-Series-Triumph in Folge haben die Los Angeles Dodgers in der Major League Baseball (MLB) ein Zwischenziel erreicht. Durch das 4:1 über die Cincinnati Reds sicherte sich der Titelverteidiger vorzeitig seinen Platz in den Playoffs.

Dodgers sichern historischen Playoff-Rekord

Mit einer Bilanz von 91 Siegen und 59 Niederlagen haben die Kalifornier bei zwölf ausstehenden Hauptrundenspielen mindestens eine Wildcard sicher. Es winkt aber weiter ein Freilos für die erste Runde. Die Dodgers qualifizierten sich als viertes Team nach Rekordmeister New York Yankees, den Tampa Bay Rays und den Milwaukee Brewers für die Postseason.

Durch den 14. aufeinanderfolgenden Einzug in die Playoffs egalisierte LA auch den Rekord der Atlanta Braves (1991-2005). Die Dodgers könnten als erstes Team aus der National League zum dritten Mal in Folge MLB-Champion werden. Zuletzt war eine solche Serie den Yankees von 1998 bis 2000 gelungen.