NBA Finals: Khris Middleton wird zum heimlichen Star neben Giannis Antetokounmpo

Aber dass Middleton nicht nur mit Antetokounmpo auftrumpfen, sondern das Team auch zum Sieg tragen kann, bewies er in Spiel vier. Nachdem Giannis in den Spielen zuvor mit 42 und 41 Punkten fast im Alleingang für den Ausgleich in der Serie sorgte, sprang Middleton in Spiel vier in die Bresche und steuerte seinerseits 40 Punkte zum dritten Triumph in Folge bei.