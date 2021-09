NBA: Ben Simmons fordert bei 76ers wohl Trade - Joel Embiid reagiert

In seiner gesamten Karriere hat Simmons insgesamt fünf Dreier getroffen - bei 34 Versuchen. In der modernen NBA ein unterirdischer Wert für einen Guard - zumal der Mega-Verdiener praktisch kaum noch Würfe nimmt, die nicht nah am Korb sind (91 Prozent seiner Versuche kommen aus 3 Meter Entfernung und weniger).