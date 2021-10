Lakers verlieren Auftaktspiel - Antetokounmpo glänzt gegen Nets

Die Lakers wollen in der 75. NBA-Spielzeit nach der 18. Meisterschaft der Franchise greifen, in der Vorsaison war für James und Co. bereits in der ersten Play-off-Runde Schluss gewesen. Für dieses Ziel wurde der hochwertige Kader mit den zusammen 19-maligen Allstars Russell Westbrook und Carmelo Anthony weiter verstärkt. Doch die Testspiele liefen mit einer 0:6-Bilanz vollkommen schief.