NBA: Erster Sieg für Dallas - Hartenstein überzeugt bei den Clippers

Weniger gut läuft es für Dennis Schröder bei seiner neuen NBA-Station Boston an. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Profiliga verlor in der Nacht zu Samstag sein zweites Saisonspiel gegen Toronto mit 83:115. Die Fans verabschiedeten ihre Mannschaft mit Buhrufen. Schröder (28) kam von der Bank und verbuchte nur vier Punkte und vier Assists bei vier Ballverlusten. Bostons neuer Trainer Ime Udoka will die Buhrufe als "Motivation" nutzen: "Wir haben sie verdient, so wie wir gespielt haben."