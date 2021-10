NBA: Hartenstein und Bonga sichern sich Kaderplätze

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat es in den Kader der Los Angeles Clippers in der NBA geschafft. Der 23-Jährige sicherte sich vor dem Saisonstart in der Nacht zum Freitag bei den Golden State Warriors den letzten Kaderplatz und geht als dritter Center in die neue Spielzeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)