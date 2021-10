NBA: Historische Pleite für Westbrook und Lakers - Celtics mit Schröder und Magic mit Wagner verlieren

Im dritten Viertel wendete sich das Blatt und OKC nahm das Heft immer mehr in die Hand. Ein Dreier von Gilgeous-Alexander mit Ablauf der Uhr brachte die vorher noch sieglose Franchise das erste Mal in Führung (97:95). Im umkämpften Schlussabschnitt hatte Anthony rund sechs Sekunden vor dem Ende den Ausgleich in der Hand, vergab den Dreier allerdings.