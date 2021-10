NBA: Impf-Ärger um Kyrie Irving verschleiert strauchelnde Los Angeles Lakers

Der Meisterschaftsanwärter, der Superstar „King“ James und Topcenter Anthony Davis nun auch noch die zusammen 19-maligen Allstars Russell Westbrook und Carmelo Anthony an die Seite stellte, geht mit einer erstaunlichen 0:6-Bilanz aus den Vorbereitungsspielen in die neue Spielzeit der Glamour-Liga in Nordamerika, die für die Lakers am Mittwochmorgen mit dem Knaller gegen Stephen Curry und die Golden State Warriors (4.00 Uhr MESZ) beginnt.