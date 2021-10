NBA: Schröder gewinnt mit Boston im Nachsitzen

Nach seiner bislang besten Saisonleistung hat Nationalspieler Dennis Schröder mit den Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Nach Verlängerung gewann der Rekordmeister am Montag (Ortszeit) bei den Charlotte Hornets mit 140:129, für die Gastgeber war es die erste Niederlage in der neuen Spielzeit.