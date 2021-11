NBA: Dirk Nowitzki über Berater-Rolle bei Mavericks, Luka Doncic und Jason Kidd

Am Ende fiel die Entscheidung über einen Coach auf Jason Kidd. Der 48-Jährige kenne das System und die Organisation, weil er selbst in Dallas gespielt hat, betonte Nowitzki. „Jason Kidd ist natürlich jemand, der viel Erfahrung hat und der Point Guard unserer Meisterschaftsmannschaft war. Das heißt: Er kennt das alles. Das ist also eine gute Situation für alle, und er wollte es unbedingt machen“, betonte der Superstar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)