NBA: Draymond Green von den Warriors lobt Regeländerung und kritisiert Kollegen

Anschließend kam er darauf zu sprechen, was ihm in den letzten Jahren die Freude am Basketball verhagelt habe. „Es tut mir leid, ich soll in Interviews nicht fluchen“, begann er. „Ich kann nur sagen, wie befriedigend es ist, das Spiel ohne all diese schrecklichen Entscheidungen zu sehen. Leute, die das Spiel betrügen, Leute begrapschen und ein Foul bekommen.“