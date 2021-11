NBA: Luca Doncic und Dallas Mavericks besiegen Celtics um Dennis Schröder

Rund elf Sekunden vor Schluss bekam Doncic den Ball nach einem Einwurf - der 22-Jährige dribbelte sich auf die linke Seite durch und setzte, umringt von drei Gegenspielern, zum Dreier an. Der Ball verschwand just in dem Moment im Netz, als die Spieluhr auf Null sprang - ein perfekter letzter Wurf. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)