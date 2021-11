NBA: Dennis Schröder überzeugt, Boston verliert

Dennis Schröder kommt bei den Boston Celtics immer besser in Schwung, die Niederlage in Cleveland konnte aber auch der deutsche Basketball-Nationalspieler nicht verhindern. Obwohl Schröder mit 28 Punkten erneut groß aufspielte, verlor der Rekordmeister der NBA bei den Cavaliers 89:91. Am Tag zuvor hatte der Braunschweiger sein Team mit 38 Punkten zum Sieg gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks geführt.