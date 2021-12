NBA: Liga zwingt Teams zu Spielerverpflichtungen im Kampf gegen Corona

Das Erschreckende daran: Allein 70 waren es vom 1. bis 23. Dezember - davon ganze 50 in den Tagen vom 12. bis zum 18. Dezember. Die als noch infektiöser eingestufte Variante Omikron ist ebenfalls schon in der NBA angekommen. Am 15. Dezember wurde erstmals die neue Variante bei einem Spieler nachgewiesen.