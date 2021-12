NBA: Nächste Niederlage für Franz und Moritz Wagner

Franz und Moritz Wagner finden mit Orlando Magic in der NBA keinen Weg zum Sieg. Die deutschen Brüder verloren mit ihrer Mannschaft am Samstag bei den Los Angeles Clippers durch einen Wurf 2,2 Sekunden vor der Schlusssirene 104:106 (44:49) - es war die vierte Niederlage in Serie und die zehnte aus den vergangenen elf Spielen.