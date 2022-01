Kleber dreht bei Dallas-Sieg auf

Kleber traf sechs seiner neun Dreipunktewürfe, erst einmal in seiner Karriere war er zuvor so erfolgreich aus der Distanz gewesen. Die Mavericks, die in Luka Doncic mit 22 Punkten ihren besten Scorer hatten, festigen durch den Erfolg Platz fünf im Westen, der die Teilnahme an den Play-offs bedeuten würde.